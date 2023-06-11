Bilecik Pazaryeri'nde trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Bursa Karayolu'nun 1. Kilomtresinde yaşanan kazada Hasan G. idaresindeki 26 ABT 378 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde bulunan ve kavşakta sola dönmeye çalışan Recep Ö. idaresindeki 26 PF 872 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada Recep Ö, Barış K. (25) ve Harun Ö. (8) yaralanırken yaralılara il müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza dolayısıyla yoğunluk oluşan Pazaryeri- Bursa karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.