Bilecik Pazaryeri'nde şüpheli köpek ölümlerine 4 gözaltı

Bilecik’in Vezirhan Beldesi yakınlarında geçtiğimiz gün yol kenarında ölü bulunan 14 köpek sonrası açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı olayın belediyenin yetki alanında olmadığını ifade etmişti. 4 personel gözaltına alındı.Pazaryeri Gündem (BİLCİK İGFA)

Konuyla İlgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatılırken, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli N.A., M.M., A.O.D. S.Ç. gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili linç kampanyası ile karşılaştık diye açıklama yapan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ölü bulunan köpeklerin Belediye Hizmet Bölgesinde olmadığını Vezirhan bölgesinde olduğunu söyleyip Bilecik Belediyesinin bu tür katliamların yanında olmadığını tedavi tarafında olduğunu savunmuş bu tür linç kampanyalarında Bilecik Belediyesi'nin adının geçmediğini vurgulamıştı.

4 personelin gözaltına alınması sonrası Bilecik Belediyesi ve Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu kaldırdı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 4 personelin gözaltına alınması sonrası Bilecik Belediyesine ölü bulunan köpekler ile ilgili tepkiler sürerken AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da bir gün önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanvekili Subaşı’na Başkan Vekili tarafından ve profesyonelce nasıl yalan söylenebilir hep birlikte tanık olduk ifadesinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Vezirhan beldesinde ölü bulunan köpekler için olayın hizmet bölgemiz dışında açıklaması yapan Başkanvekili Subaşı’na “Hem öldürüp hem göz önünde kendi bölgenize atacak değildiniz herhalde! Birde o bölgedeki diğer belediyeleri töhmet altında bıraktınız!. Döneminizde bir utanç vesikası daha eklediniz Bilecik adına. Telaş nasıl da hata yaptırıyor. Kendinizden emin çıktınız kamera karşısına konuştunuz da konuştunuz. Yok küpeli, küpesiz. Yok mama üretiyoruz veriyoruz güzellemeleri. İnsanları aptal yerine koydunuz. Küpeyi çıkartması çok mu zor? Neymiş taktıkları küpelerin arkasında Bilecik Belediyesi yazıyormuş. Katledilen canlarımızda küpe dahi yokmuş. Hal böyle olunca bu canlarımız Bilecik Belediyesi’nin barınağından olmuyormuş. Şimdi ortaya çıkan sonuçta barınağa gelen canlara ya küpe takmıyorsunuz. Ya da küpeler çıkabiliyormuş. Bir de şehrim adına utandığım bir konu var ki böyle acı bir süreçte ben dile getirmekten çekiniyorum. 14 can katledilmiş. Sn. Başkan Vekili çıkmış siyasi süreçten, siyasi sürecin yakınlığından bahsediyor. Siyasi sürecinize zarar gelmesin diye katliama kamuoyu göz mü yumsun! Döneminizde belediyenin her birimi kontrolden çıktı. Kontrol edemiyorsunuz. Yönetemediniz. Yönetemiyorsunuz. Bir de üstüne katlediyorsunuz… Şimdi hayvan hakları koruyucularının da gerçek yüzünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Merakla bekliyoruz nasıl bir açıklama yapacaklar? Veya açıklama yapacaklar mı? Yoksa aman bu bizden diyerek susacaklar mı? Gerçekten dertleri can dostlarımız mı, can dostlarımız üzerinden siyasi operasyon çekmek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz! Yazıklar Olsun!” açıklamasında bulundu.