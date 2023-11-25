Son Dakika

Bilecik Pazaryeri'nde şüpheli köpek ölümlerine 4 gözaltı

GÜNDEM 25.11.2023, 11:45
Bilecik Pazaryeri'nde şüpheli köpek ölümlerine 4 gözaltı

Bilecik’in Vezirhan Beldesi yakınlarında geçtiğimiz gün yol kenarında ölü bulunan 14 köpek sonrası açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı olayın belediyenin yetki alanında olmadığını ifade etmişti. 4 personel gözaltına alındı.Pazaryeri Gündem (BİLCİK İGFA)
Konuyla İlgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatılırken, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli N.A., M.M., A.O.D. S.Ç. gözaltına alındı. 

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili linç kampanyası ile karşılaştık diye açıklama yapan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ölü bulunan köpeklerin Belediye Hizmet Bölgesinde olmadığını Vezirhan bölgesinde olduğunu söyleyip Bilecik Belediyesinin bu tür katliamların yanında olmadığını tedavi tarafında olduğunu savunmuş bu tür linç kampanyalarında Bilecik Belediyesi'nin adının geçmediğini vurgulamıştı.

4 personelin gözaltına alınması sonrası Bilecik Belediyesi ve Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu kaldırdı.  

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 4 personelin gözaltına alınması sonrası Bilecik Belediyesine ölü bulunan köpekler ile ilgili tepkiler sürerken AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da bir gün önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanvekili Subaşı’na Başkan Vekili tarafından ve profesyonelce nasıl yalan söylenebilir hep birlikte tanık olduk ifadesinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Vezirhan beldesinde ölü bulunan köpekler için olayın hizmet bölgemiz dışında açıklaması yapan Başkanvekili Subaşı’na “Hem öldürüp hem göz önünde kendi bölgenize atacak değildiniz herhalde! Birde o bölgedeki diğer belediyeleri töhmet altında bıraktınız!. Döneminizde bir utanç vesikası daha eklediniz Bilecik adına. Telaş nasıl da hata yaptırıyor. Kendinizden emin çıktınız kamera karşısına konuştunuz da konuştunuz. Yok küpeli, küpesiz. Yok mama üretiyoruz veriyoruz güzellemeleri. İnsanları aptal yerine koydunuz. Küpeyi çıkartması çok mu zor? Neymiş taktıkları küpelerin arkasında Bilecik Belediyesi yazıyormuş. Katledilen canlarımızda küpe dahi yokmuş. Hal böyle olunca bu canlarımız Bilecik Belediyesi’nin barınağından olmuyormuş. Şimdi ortaya çıkan sonuçta barınağa gelen canlara ya küpe takmıyorsunuz. Ya da küpeler çıkabiliyormuş. Bir de şehrim adına utandığım bir konu var ki böyle acı bir süreçte ben dile getirmekten çekiniyorum. 14 can katledilmiş. Sn. Başkan Vekili çıkmış siyasi süreçten, siyasi sürecin yakınlığından bahsediyor. Siyasi sürecinize zarar gelmesin diye katliama kamuoyu göz mü yumsun! Döneminizde belediyenin her birimi kontrolden çıktı. Kontrol edemiyorsunuz. Yönetemediniz. Yönetemiyorsunuz. Bir de üstüne katlediyorsunuz… Şimdi hayvan hakları koruyucularının da gerçek yüzünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Merakla bekliyoruz nasıl bir açıklama yapacaklar? Veya açıklama yapacaklar mı? Yoksa aman bu bizden diyerek susacaklar mı? Gerçekten dertleri can dostlarımız mı, can dostlarımız üzerinden siyasi operasyon çekmek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz! Yazıklar Olsun!” açıklamasında bulundu. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 13 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 13 17
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Deportivo Alaves 14 15
13. Osasuna 13 14
14. Sevilla 12 12
15. Villarreal 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 13 3