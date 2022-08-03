Bilecik Pazaryeri'nde 'mutlu' ve 'bereketli' hasat

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çiftçiler buğday ve arpa hasadına biçerdöverler ile başladı. Elde edilen mahsul çiftçilerin yüzlerini güldürdü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Pazaryeri ilçesi ve köylerinde tarlalara ekilen buğday, arpa ve yulaflarda hasat dönemi başladı.

Biçerdöver ile hasat edilen ürünler, kış aryalarında havaların yağışlı olması nedeniyle çiftçinin beklentisini karşıladı.

Pazaryeri'nde 51 bin 800 dekar alanda ekili alan bulunurken tarım arazilerinde buğday 40 bin, arpa 7 bin ve yulaf 3 bin 800 dekar alanda tahıl ürünü ekildi.

https://youtu.be/AqocqmXsZWs

Biçerdöverler tarafından hasadı yapılan ürünler köylerdeki erkekler tarafından traktörler ile köye taşırken köy kadınlar ise buğday, arpa ve yulafları çuvallara doldurdu.

Gümüşdere Köyü'nde çiftçilik yapan 22 yaşındaki İlyas Muhammed Dur, tarlalarındaki arpa ve buğday hasadının gerçekleştiğini söyleyerek ürünlerinin bol ve bereketli olduğunu ifade ederek bütün çiftçilere hayırlı hasatlar diledi.

Bu arada Pazaryeri Kaymakamlığı vatandaşlara hasat sonu anız yakmamaları konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu.