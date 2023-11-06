Bilecik Pazaryeri'nde motosiklet kazası: 2 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bozcaarmut köyü’den Pazaryeri istikametine giden M.E.D.’nin kullandığı 06 DAD 285 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü M.E.D. ve yanında bulunan İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.