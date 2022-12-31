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Bilecik Pazaryeri'nde maddi hasarlı kaza
GÜNDEM 31.12.2022, 01:35
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü yakınlarında Kalemli gözü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 NL 099 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına uçtu.
Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
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