Bilecik Pazaryeri'nde köy evleri boyanıyor

Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan “Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum” projesi kapsamında Pazaryeri ilçesindeki köy evleri boyandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi" kapsamında sokaklar sağlıklaştırılıyor.

Köylerdeki evler beyaz renge boyanıyor. Kınık köyünde ilk duvarı boyayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu.

Vali Dr. Kızılkaya Kınık Köyünde düzenlenen programda projeyle köy sokaklarının daha da güzelleşeceğini belirtti.

Köylü vatandaşlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, Kınık'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 75 tonluk köyün içme suyu deposunu inceledi. Burada öğrencilerle de bir araya gelen öğrencilere üç şeye dikkat edilmesini söyleyen Vali Kızılkaya, öğrencilere; çalışkan, ahlaklı ve temiz olmanın önemini vurguladı.

Bu arada Pazaryeri'nde geçtiğimiz ay yapımına başlanılan 16 derslikli Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarını da gezen Vali Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve inşaat firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.