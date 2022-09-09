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Bilecik Pazaryeri'nde köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
GÜNDEM 09.09.2022, 12:17
Bilecik Pazaryeri’nde motosikletiyle sokak köpeğine çarpan yaşlı sürücü yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesi'nde ilçe merkezine seyir halinde Zeki Ö. (64) idaresindeki motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yere düşen sürücü Zeki Ö, başından yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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