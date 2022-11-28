Bilecik Pazaryeri'nde Jandarma önce anlattı, sonra dinledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri köylerde vatandaşları bilgilendirirken, vatandaşların da taleplerini dinledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Ekipleri tarafından trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatalarından kaynaklandığı ifade edilirken, sürücülerin her zaman trafik kurallarına uymalarını istedi.

Ekipler ayrıca Gümüşdere Köyü'nde traktör sürücülerini, traktör ve tarım araçların karıştığı trafik kazaların önlenmesi konusunda bilgilendirdi.

Özellikle traktör kazalarında sürücülerin araçların altında kalarak ölmesi veya yaralanmasını engelleyen ROPS demiri kullanmaları, römorkların arkasına reflektör takılarak kullanılması, traktör üzerine monte edilen sarı çakarlı tepe lambanın taktırılarak kullanılması istedi.