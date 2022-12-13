Bilecik Pazaryeri'nde ev hayvanlarına mikroçip takılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi ve Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasıyla Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ev hayvanlarına mikroçip takılarak kayıt altına alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler Gümüşdere köyünde mikroçip uygulamasıyla ev hayvanı kayıt sistemine hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydetti.

Veteriner hekimler mikroçip uygulamasının 31.12.2022 tarihinde son olduğunu belirterek, evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin 1 Ocak 2023 itibarıyla ceza ödemek zorunda kalacaklarını ifade etti.