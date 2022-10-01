Bilecik Pazaryeri'nde elektrik telleri yer altına alınıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sokak ve caddelerde bulunan elektrik telleri yer altına alınıyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ve OEDAŞ tarafından yapılan çalışma ile ilçede ana arterlerdeki elektrik telleri yer altına alınıyor.

Bursa caddesi, Yüzbaşı Mahallesi, Yeni Mahalle ve Beşikli Mahallerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha güzel daha modern bir görünüme kavuşacak ifadesinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, “İlçemizde yer alan elektrik direklerinde bulunan kabloları yer altına alma çalışmaları OEDAŞ ekiplerince devam ediyor. Elektrik tellerinin taşıdığı tehlike ve oluşturduğu çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla OEDAŞ tarafından ilçemizde yürütülen çalışma nedeniyle bu büyük yatırımı ilçemize kazandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez beye ve kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Çalışmalar nedeniyle bazı sokaklarımızda altyapı çalışmaları ve kazılar nedeniyle aksaklıklar yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızdan modern bir kent kimliğinin sağlanması noktasında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Bu çalışmalar ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.