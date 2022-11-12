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Bilecik Pazaryeri'nde devlet hastanesine Kaymakam merceği
GÜNDEM 12.11.2022, 09:00
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak kurumun eksikliklerini tespit etti.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunurken, Hastane başhekimi Dr. Ozan Can ve Hastane Müdürü Zafer Arık’tan hastane hakkında bilgiler aldı, personelin talepleri doğrultusunda hastanenin eksiklikleri tespit edildi.
Tedavi için hastane gelen vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Altay kendilerine şifalar dilerken hastane hakkında vatandaşın düşüncelerini dinledi.
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