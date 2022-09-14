Bilecik Pazaryeri'nde Dereköy Barajı Aralık'ta su tutmaya hazır

DSİ, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Dereköy Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini, barajın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 800 bin lira katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

DSİ'den alınan bilgiye göre çalışmaları süren Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Dereköy Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacağı kaydedildi.

Gövde kazıları, enjeksiyon, dolusavak, derivasyon tüneli ve malzeme ulaşım yolları imalatları tamamlanan barajda, gövde dolgu imalatları devam ettiği belirtilirken, 1 milyon 50 bin metreküp gövde dolgusunun 763 bin metreküpünün tamamlanarak temelden 60 metre yüksekliğe ulaşıldığına dikkati çekildi.

Aralık ayında su tutulmasının planlandığı barajın, tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin lira gelir artışı ve ülke ekonomisine ise yıllık 42 milyon 800 bin lira katkı sağlayacağı kaydedildi.