Bilecik Pazaryeri'nde 'çök-kapan-tutun' tatbikatı

"Çök-kapan-tutun" tatbikatı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Çök-kapan-tutun" tatbikatı, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’ın katılımıyla gerçekleşti.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 12 Kasım 1999 Düzce Depremin 23.yıl dönümünde 81 ilde aynı anda 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök Kapan Tutun Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri KYK yurdunda saat 18:57’de gerçekleşti.

Gün boyu ilçedeki vatandaşlar anonslarla bilgilendirilirken, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, başta Düzce depremi olmak üzere ülkemizde yaşanan depremlerde afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum ifadesinde bulunarak, yapılan tatbikatın vatandaşlarda deprem bilincinin oluşturulması ve alınan tedbirler nedeniyle deprem anında hayat kurtaracağını belirtti.