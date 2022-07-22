Bilecik Pazaryeri'nde çayır tırtılıyla mücadele başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülmeye başlarken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarlalarda ilaçlama çalışması yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü'nde ekili ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' zararlarını en aza indirmek amacıyla İl Özel İdaresinin çiftçilere ilaç desteği verdi. Çalışmaları hıızlandıran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekili alanlarda zararları en aza indirmek amacıyla bölgede bulunan arıların çekilmesiyle ilaçlama yaptı.

Ekipler çok sayıda traktör ile ilaçlama yapmasına karşın Pazaryeri Belediyesi'nin yangın söndürmek için kullandığı TOMA da ekiplere su takviyesinde bulundu.

İlaçlama çalışmalarını Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat, Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, köy muhtarı Mustafa Ertekin ve çiftçiler yakından takip etti.