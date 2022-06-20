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Bilecik Pazaryeri'nde 'Boncuk Fasulyesi'nde iplikleme mesaisi
GÜNDEM 20.06.2022, 14:37
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Mayıs ayında dikimi gerçekleştirilen Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde ipliklenme çalışmalarına başlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin başlıca geçim kaynaklarından biri olan ve Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat öncesi ipliklime mesaisi ilçe kadınları tarafından yapılıyor.
Dikimi geçtiğimiz Mayıs aylarında gerçekleşen Pazaryeri Boncuk Fasulyesi Ağustos ayında hasadı yapılarak sofralarda yerini alacak.
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