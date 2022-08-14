Bilecik Pazaryeri'nde ayı saldırısı: 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde yiyecek aradığı tahmin edilen ayı bir vatandaş saldırıp, yaraladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Bilecik’e bağlı Pazaryeri ilçesi kırsalındaki Sarıdayı Köyü’ne 3 kilometre uzaklıkta buğday tarlasını kontrole giden çiftçi Selami Çakır’a ayı saldırdı.

Tarlada ayı karşılaşan Çakır, yiyecek aradığı tahmin edilen ayının saldırısında elleri ve kollarından yaralandı. Olayı fark eden köylüler yaralı çiftçiyi Pazaryeri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.