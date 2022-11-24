Bilecik Pazaryeri'nde 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 4'üncüsü açılan Kitap Fuarı, kitapseverler ile buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede kültür ve sanat alanında yaptığı başarılı organizasyonlarına Kitap Fuarını da ekledi.

Pazaryeri Belediyesi tarafından düzenlenen 4.Kitap Fuarı’nın açılışı İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’ın da katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Bozüyük Pazaryerililer Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Celalettin Konuk da katıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in öncülüğünde Bozüyük Pazaryerililer Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği desteği ile açılan fuarda birçok yayın evi şair ve yazarların kitaplarının 4 Aralık Pazar gününe kadar sergileneceği bildirildi.

20 bin kitabın kitapseverlere buluşacağı fuar, ilk günden vatandaşlar tarafından ilgi gördü.