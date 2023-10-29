Bilecik Pazaryeri'nde 100. yıl coşkusu
Cumhuriyetin 100. Yılı Pazaryeri ilçesinde coşku ile kutlandıAhmet KIRMIZI - Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla kutlama programı gerçekleşti.
Pazaryeri İlçe Gençlik Merkezinde sabah başlayan programda İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşın Cumhuriyet Bayramını kutladı. İlçe Stadyumunda hazırlanan Cumhuriyetin 100 Yılı kutlama programında öğrenciler ve sporcular tarafından birçok gösteri sergilendi.
İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması sonrası Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından ilçede Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ve tören geçidi ile son buldu.
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|10
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|10
|10
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|26
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|10
|24
|3. M.City
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|9
|19
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|16
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|10
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|15. Nottingham Forest
|9
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|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
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|4
|20. Sheffield United
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|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
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|9
|22
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|17
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