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Bilecik Pazaryeri meclisi toplandı
GÜNDEM 02.09.2023, 16:30
Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşti.Sedar CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısında Plan Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu, Ek Bütçe Yapılması, Şartlı Bağış Kabulü olarak 4 gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eylül ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olması dileklerinde bulunup meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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