Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan uyarı

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından duygu sömürüsü yaparak yardım talebinde bulunduğunu belirterek vatandaşları konuyla ilgili uyardı.

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığının yaptığı açıklamada bu tür paylaşımlara itibar gösterilmemesi istenirken, Kaymakamlıktan yapılan açıklamada “Sosyal medyada bir vatandaşın (F.B) birçok facebook grubundan Pazaryeri ilçesinde yaşadığını, mağdur olduğunu ve yardım alamadığını belirten yazılar yazarak, sahte sözler ve resimlerle insanları kandırarak, yardım adı altında para talep ettiği tespit edilmiştir. Hakkında gerekli araştırmalar yapılmış ve yazılanların yalan beyan olduğu öğrenilmiştir. Sosyal medyada bu tür paylaşımlara itibar etmemeniz Kaymakamlığımızca önemle rica olunur” denildi.