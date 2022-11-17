Bilecik Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan deneme sınavı dopingi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2022 -2023 Eğitim Öğretim yılında LGS ve YKS sınavlarına katılacak öğrencilere Pazaryeri Kaymakamlığından sınav dopingi geldi.Sedat CEYLAN (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay’ın katkılarıyla anlaşılan yayınevlerinden temin edilen test sınav kitapçıklarıyla öğrenciler LGS ve YKS sınavına hazırlanmaya başladı.

Pazaryeri ilçesinde ortaokul ve liselerde eğitim gören 631 öğrenci 7560 deneme sınavı gerçekleştirecek.

İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, “Pazaryeri ilçemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizin hak ettiği ve hayal ettiği okullarda okuyabilmeleri için Kaymakamlığımızca anlaşma sağladığımız yayınevlerinin deneme sınav kitapçıklarını öğrencilerimiz ile buluşturduk. Öğrencilerimiz bu yapılan deneme sınavları ile önümüzdeki dönem LGS ve YKS sınavlarına daha avantajlı girecekler. ” diye konuştu.

Kaymakam Altay eğitim öğretim yılı içerisinde tüm deneme sınavlarını karşılamış olacağız ifadesinde bulunarak öğrencilere başarılar diledi.