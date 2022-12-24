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Bilecik Pazaryeri kaybolan adamı arıyor
GÜNDEM 24.12.2022, 14:00
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi evinden ayrılıp tekrar geri dönmeyen 82 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam için seferber oldu.
Sedat CEYLAN / BİLECİK İGFA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyündeki evinden saat 15 civarı ayrılıp tekrar geri dönmeyen 82 yaşındaki Mehmet Karakaş her yerde aranıyor.
İlçede Jandarma ve Polis ekipleri yaşlı adamı arama çalışması gerçekleştirirken köylü vatandaşlarda gidebileceği yakın arazilerde arama çalışması yapıyor.
İlçe Jandarma ve Polis ekipleri yaşlı adamı görenlerin 112 Acil Servis Numarasını arayıp bilgi vermelerini istedi.
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