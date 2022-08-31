Bilecik Pazaryeri'de belediye personeline ek zam

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yerel belediye bünyesinde çalışan işçi personele bin 500 lira ek zam yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi geçtiğimiz aylarda yapılan ve 2024 yılı Şubat ayına kadar geçerli işçi maaşlarına Belediye İş Sendikası yetkileri ile imzalanan protokol ile bin 500 lira ek zam yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Belediye İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya tarafından imzalanan ek zam sözleşmesiyle belediye personeli Eylül ayı maaşlarını zamlı alacaklar.

Ek zam protokolü sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçtiğimiz aylarda İşçi Sendikası ile 2024 yılı Şubat ayına kadar geçerli olmak kaydıyla, işçinin de memnun kaldığı güzel bir sözleşme yaptıklarını belirterek, "Günümüz koşullarında işçimizi rahatlatmak adına maaşlarına seyyanen yeniden zam yapalım istedik. Bugün Belediye iş Sendikası yetkililerini davet ederek ek protokol yapmak üzere çalışmamızı yaptık. Belediye İş sendikası şube Başkan yardımcısı Cengizhan Kaya ile birlikte Karınca kararınca gücümüzün yettiği kadar işçilerimize 1500 lira seyyanen zam için ek protokolümüzü imzaladık. Aldığımız karar işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.