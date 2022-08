Bilecik Pazaryeri Belediyesi'nden 7 bin kişiye aşure ikramı

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçede 7 bin kişiye aşure ikramında bulundu.PAZARYERİ GÜNDEM/BİLECİK (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Cuma namazı sonrası Karamustafa Paşa Camii önünde kurulan masalarda camii cemaatine ve ilçe halkına İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından aşure ikram edildi.

Pazaryeri Belediyesi Yaşlılar Evinde hazırlanan kazan kazan aşureler başta ilçedeki yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine Belediye ekiplerince servis edilirken, ilçedeki tüm kamu kuruluşlarına ve esnaflara dağıtıldı.

Muharrem ayımız mübarek olsun diyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri Belediyesi olarak Muharrem ve aşure ayında her yıl geleneksel bir şekilde yaptığımız aşure etkinliğimizi bu senede gerçekleştirdik. Çarşı camimizde Cuma namazı sonrası cami önünde hemşehrilerimize ikramımızı yapıyoruz. Ayrıca çarşıya gelemeyen hemşehrilerimize de ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak evlerine götürüyorlar. Her yıl 5 bin kişilik aşuremizi yapıyorduk bu sene biraz daha fazlalaştırdık her haneye dolu dolu bol bol ulaşsın diye. 7 bin kişilik aşuremizi yaptık. Tüm hemşehrilerimize afiyet olsun. Muharrem ayımızın aşure ayımızın mübarek olmasını temenni ediyor, evlerimize hanelerimize bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.