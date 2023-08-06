Bilecik Osmaneli'de orman yangını kontrol altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesi kırsalında çıkan ve 5 hektarlık alana yayılan orman yangını kontrol altına alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Osmaneli ilçesinin Düzmeşe Köyünde yaşanan orman yangını orman kahramanlarının zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre 5 hektarlık alana yayılan yangına 2 Helikopteri 25 İş makinesi ve arazöz ile 150 Personel müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.