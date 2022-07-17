Bilecik Müftülüğü, TDV aracılığıyla 800 aileye kurban eti ulaştırıldı

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.Pazayeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk Milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Bilecik'te de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi, 'Vekaletle Kurban Kesimi' organizasyonuna ev sahipliği yaparak, bayramda ihtiyaç sahibi ailelere umut oldu.

43 adet büyükbaş, 301 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etlerini ulaştırdı.