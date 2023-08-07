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Bilecik kırsalındaki ormanlık alandki yangın kontrol altında
GÜNDEM 07.08.2023, 11:51
Bilecik'in Yenipazar ilçesi kırsalında ormanlık alanda dün çıkan yangın gecede devam eden havadan ve karadan etkin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.BİLECİK (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bilecik'in Yukarıçaylı Köyü ormanlık alanda çıkan yangın, orman kahramanlarının zorlu arazi koşullarına rağmen gece de devam eden hava ve karadan etkin müdahale ile kontrol altına alındı.
280 personelin görev aldığı yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak, 9 helikopter, 1 yangın yönetim aracı, 30 arazöz, 35 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri ve 9 iş makinesinin katılım sağladığı öğrenildi.
https://twitter.com/bursaobm/status/1688420472306708480
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