Bilecik Jandarması'ndan başarılı operasyon!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve define arama dedektörü bulunan şahıs Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İst. ve Kom şube ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.

Beşikli Mahallesi Recep Ceylan Sokak'ta ikamet eden M.Ç’nin evinde yaptığı aramada 3 adet kavanoz içerisinde 94 gr kenevir, 1 adet define aramada kullanılan el dedektörü, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong) ve 1 adet saksı içerisinde ekili kurumuş esrar maddesi ele geçirildi.

M.Ç adlı şahıs Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.