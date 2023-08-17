Bilecik'in yeni valisinden örnek istek

Bilecik'e yeni atanan Vali Şefik Aygöl, kendisine 'hayırlı olsun' için gelecek olan vatandaşların çelenk ve çiçek yerine Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağış yapmalarını istedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü görevinden Bilecik'e Vali olarak atanan Şefik Aygöl, tebrik ziyaretine gelecek vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak, örnek bir hareket sergiledi.

Valilikten yapılan duyuruda "17 Ağustos Perşembe günü göreve başlayacak olan Sayın Valimiz Şefik Aygöl'ün isteği üzerine tebrik ziyaretine gelecek olan hemşehrilerimizden, çiçek getirmemelerini, çelenk ve çiçek göndermemelerini istirham ediyoruz. Bunun yerine, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, arzu edenler Bilecik Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hesabına bağışta bulanabileceklerdir. Hemşehrilerimizin göstereceği hassasiyetten dolayı şimdiden şükranlarımızı arz ediyoruz." denildi.