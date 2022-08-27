Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay muhtarları dinledi.

Bilecik'e bağlı Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda muhtarlar ile bir araya gelen Kaymakam Ferhat Altay, muhtarlara köylerde bulunan içme suyu depolarının temizliği konusunda hassasiyet göstermelerin istedi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Son günlerde ilçede yağışlı havalar nedeniyle su depolarına ve su kaynaklarına yağmur suyu karışabileceğini vurgulayan Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, muhtarlara köylerde bulunan içme suyu depolarının periyodik aralıklarla temizleme talimatı verdi.

İlçedeki köylerin bazılarında içme sularının bahçe sulanmasında kullanıldığını dile getiren Kaymakam Altay, muhtarlara yaz aylarında köylerindeki içme suyunun tarla ve bahçelerde kesinlikle kullandırmamaları ve kaçak su kullanılmasına müsaade etmemeleri konusunda uyardı.

Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda köylere atılmış sokak hayvanları şikayetine değinen Kaymakam Altay, Pazaryeri ilçesinde büyük bir arazide hayvanlar için barınak yapılacağını söyleyerek söz konusu arazinin ilgili kurumdan devir talep edildiğini belirterek önümüzdeki günlerde ilçede başıboş hayvanlar için barınak çalışmasının başlayacağını ifade etti.

Düzenlenen muhtarlar toplantısına Kaymakam Altay'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emrah Turan, daire ve kurum amirleri katıldı.