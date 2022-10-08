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Bilecik İl Özel İdaresi sahipsiz sokak hayvanlarının yanında
GÜNDEM 08.10.2022, 08:53
Bilecik İl Özel İdaresi köylerde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımını sürdürüyor.
BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında il genelinde bugüne kadar 1.5 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.
Son olarak Pazaryeri ilçesi kırsalında çalışmaların sürdüren ekipler ilçeye bağlı Günyurdu köyünde ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı çevresinde terk edilmiş sokak hayvanları için kuru mama dağıtımı gerçekleştirdi.
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