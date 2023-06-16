Bilecik iç sularında av yasağı sona erdi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il iç sularında av yasağının sona erdiğini duyurdu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan “5/1 numaralı Ticari ve 5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” hükümleri gereğince; 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sulardaki mevcut sazan, yayın, kadife, tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasak olduğunu anımsatan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Haziran itibariyle il genelindeki iç sularda iç su balıkları genel av yasağı dönemi sona erdiğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların avcılık faaliyetleri sırasında çevreye ve canlılara olan zararlarından dolayı amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, sazangiller için kişi başı 5 adet olan olta sayısını aşmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmesi ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olmaları istenirken, Bilecik ve ülke kaynaklarının sağlıklı şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesinin önemine dikkati çekildi.

16 Haziran itibariyle Bilecik'te iç su av yasağı kalktığından dolayı kaynakların korunması amacıyla; İl/İlçe Müdürlüklerimiz kontrol ve denetimlerini daha da arttıracaklarını belirterek, Su Ürünleri kontrol görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Müdürlük ayrıca, Bilecik sınırlarında bulunan Selöz Göleti’nde avlanmanın tamamen yasak olduğunun altını çizdi.