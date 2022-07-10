Bilecik Gölpazarı'nı sağanak vurdu: 1 ölü

Bayramın ilk günü Bilecik’i sağanak yağış vurdu. Gölpazarı ilçesi Türkmen Köyü’nde meydana gelen sel felaketinde bir kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.

Gölpazarı ve köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tüm ürünler arpa, buğday, ayçiçek ve meyvelerin tamamı zarar gördü.

Türkmen Köyü’nde yaşanan felakette ise evlerinin çevresindeki duvarın yıkılmasıyla oğluyla sel sularına kapılan 68 yaşındaki Asiye Bikmen hayatını kaybetti.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, olay yerinde yetkililerden bilgiler alarak, hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Şahin, köylerde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı kapanan yolların açılabilmesi için ekiplerin sahada çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Bilecik Valiliği de ‘Geçmiş olsun Bilecik’ paylaşımında bulundu. Valilikten yapılan paylaşımda, “İlimiz genelinde etkili olan sağanak yağış sonucu Gölpazarı İlçemiz Türkmen Köyümüzde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşımız Asiye Bikmen’e Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşımız Sinan Bikmen’e acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/bilecikvaliligi/status/1546035440108576768