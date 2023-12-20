Bilecik Gölpazarı'nda hibeli ceviz fidanları dağıtıldı

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde 12 bin 500 adet ceviz fidanlı dağıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçilere TAKE projesi kapsamında ceviz fidanı dağıtıldı.

Törene, Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilere hibeli olarak 12 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı.