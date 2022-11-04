Bilecik Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı

Bilecik’te, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı.

Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu binasında yapılan tatbikata, Vali Dr. Kemal Kızlıkaya İl Müftüsü Ali Erhun, AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ve kurum amirleri katıldı.

81 il ile eşzamanlı başlayan tatbikatta, öğrenciler ve protokol sıralarının arasında deprem pozisyonu aldı. Binada bulunanlar güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra toplanma alanına gitti.

Eş zamanlı olarak tüm yurtta gerçekleştirilen tatbikata Bilecik’te Diyanete bağlı 30 kurumda bulunan 400 öğrenci ve 100 personel katıldı.