Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan alüminyum folyolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak Bozüyük'te operasyon düzenlendi.

2 -7 Aralık 2023 tarihleri arasında müşterek gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; 218 gram Metamfetamin Maddesi, 133 adet Ecstasy Hap, 241,24 gram Esrar Maddesi, 9 adet Sentetik Ecza, 2 adet Hassas Terazi, 2 adet Bong Aparatı, Çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 8 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” ve “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçları kapsamında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen S.C.S ve S.Ç. adlı şahıslar ADLİ KONTROL ŞARTI ile serbest bırakılırken, A.O.A. B.K. ve E.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ekiplerin uyuşturucu madde ve bağımlılığı ile mücadeleye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.