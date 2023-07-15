Bilecik Belediyesi'nden şaşırtan mesaj

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı öncesi Bilecik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım AK Partilileri şaşırttı.Sedat CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

CHP’li Bilecik Belediyesi yaptığı paylaşım ile 15 Temmuz Cumartesi günü vatandaşları Ulupınar köyünde bulunan lavanta bahçelerinde gün batımı izlemeye davet ederken Bilecik Belediyesine ilk tepki AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk’ten geldi.

CHP’li Bilecik Belediyesinin Bilecik halkına 15 Temmuz Anma programını unutturmak adına yapılan bir eylem olduğunu vurgularken, Başkan Öztürk, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye’nin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diyen AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk Bilecik halkını 15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına davet etti.