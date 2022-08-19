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BİLDEF'ten Alim Işık'a ziyaret
GÜNDEM 19.08.2022, 16:08
Bursa İl Derneleri Federasyon Genel Başkanı Ramazan Alp beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - BİLDEF Başkanı Alp, eylül ayında düzenlenecek olan 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’ne Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı davet etti.
Başkan Işık yapılan ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eylül ayında Bursa’da yapılacak olan Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri’nde Kütahya Belediyesi olarak yer almaktan onur duyacaklarını dile getirdi.
Ziyarette Bursa İl Derneleri Federasyonu Başkan Vekili Ali Bozkurt, Başkan Yardımcısı Necip Daş ve Genel Sekreter Hasan Olcay yer aldı.
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