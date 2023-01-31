BİK yönetimi yılın ikinci toplantısını yaptı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, yılın ikinci toplantısında borç para yardımına ilişkin talepte bulunan basın mensupları ile resmi ilan ve reklam yayınlayan bazı gazetelerin bazı şartları ihlal etmesi dolayısıyla 1 ile 3 gün arasında ilan ve reklamları kesildi.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2023 yılı ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlendi.

83 BASIN MENSUBUNA GERİ ÖDEMELİ 510 BİN 600 LİRA BORÇ PARA

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında; kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 82 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 510.600 Türk lirası borç para yardımı, 2 kişiye ise toplam 8.000 Türk lirası muhtaçlık yardımı yapılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu ayrıca gündeminde Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğine Dair Kararları da görüştü.

BAZI GAZETELERE RESMİ İLAN VE REKLAM KESME CEZASI

Buna göre, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler hakkında yapılan işlemler neticesinde; Burdur’da yayınlanan üç, Samsun’da yayınlanan iki, İstanbul, Tokat, Edirne ve Erzurum’da yayınlanan birer gazetenin Defter Tutma Şartını; Erzincan’da ve İstanbul’da yayınlanan üçer, Amasya’da yayınlanan iki, Adana, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kırıkkale, Manisa, Giresun, Hakkari ve Tekirdağ’da yayınlanan birer gazetenin Dizgi-Tertip ve Baskı Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap gazetelere 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; Erzincan’da ve İstanbul’da yayınlanan üçer gazeteye 1’er gün, diğer gazetelere ise 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir.