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BİK'ten 5 yanlış 5 doğru!

GÜNDEM 30.10.2022, 15:15
BİK'ten 5 yanlış 5 doğru!

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin sosyal medyada yanlış paylaşımlar yapıldığını, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirten Basın İlan Kurumu bir açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu'nca yayımlanan ‘5 doğru 5 yanlış’ paylaşım şöyle:

https://twitter.com/basinilankurumu/status/1584892871655972864

Yanlış 1: ‘Basın İlan Kurumu, internet haber sitesi veya sosyal medya hesaplarını doğrudan kapatacak ya da kapatılmasını talep edebilecek.’ Doğru: ‘Kurumumuz süreli yayınları ile sosyal medya hesaplarını kapatmaya veya kapatılmasına ilişkin mahkemeden talepte bulunabileceğine dair herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.’

BEYANNAMELER SAVCILIĞA

Yanlış 2: ‘Basın beyannamelerini alma yetkisi Cumhuriyet Başsavcılıkları yerine Basın İlan Kurumu’na verildi.’ Doğru: ‘5187 sayılı Basın Kanunu gereği süreli yayınların beyannamelerinin alınmasına Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla devam edilmektedir.’

BASIN KARTLARI

Yanlış 3: ‘Basın İlan Kurumu, basın kartlarını vermiyor, verilmesini geciktiriyor.’ Doğru: ‘Kurumumuzun basın kartı taleplerini değerlendirme veya basın kartı verme yetkisi bulunmamaktadır.’

CEZA DEĞİL MAHSUP

Yanlış 4: ‘Basın İlan Kurumu, süreli yayınlara para cezası vermektedir.’ Doğru: ‘Mevzuatın yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyen süreli yayınlara mahsup ve telafi uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu kararıyla mahkeme yolu açık olmak üzere ilan kesme müeyyidesi tesis edilebilir. Dolayısıyla süreli yayınlara para cezası uygulaması mümkün değildir.’

HABERLERE YAPTIRIM

Yanlış 5: ‘Anayasa Mahkemesi kararına aykırı şekilde basın özgürlüğünü ihlal eden kararlar alınmaya devam edilmektedir.’ Doğru: ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararında, suç kapsamına giren haberlerin, yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir gereği olduğu ifade edilmekte ve Kurumumuza müeyyide uygulama yetkisinin verilebileceği hükme bağlamaktadır. Basın Ahlak Esaslarına dair müeyyideleri düzenleyen 49. madde değişinceye kadar bu konuda değerlendirme yapılamayacağı daha önceden ilan edilmiştir.’

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