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BİK Gazete Sahipleri Temsilcileri seçildi... Mehmet Ali Dim açık ara birinci çıktı

GÜNDEM 26.01.2023, 17:49
BİK Gazete Sahipleri Temsilcileri seçildi... Mehmet Ali Dim açık ara birinci çıktı

Basın İlan Kurumu (BİK)'nun 32. Dönem Genel Kurulu'nda 2 yıl süreyle görev yapacak olan Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimlerinde kazanan isimler Mehmet Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün oldu.ANKARA (İGFA) - Anadolu gazetelerini temsilen 2023-2025 yılları arasında Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda görev yapacak 3 üyenin belirlendiği seçim, Ankara’da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seçimlere BİK Genel Müdür Cavit Erkılınç, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ile Türkiye’nin dört bir yanından gazeteciler cemiyet ve dernek başkanları ile oy kullanacak gazetelerin temsilcileri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, tüm adaylara başlarılar diledi. "Birlikte çok güçlüyüz" ifadesi kullanan Erkılınç'ın konuşması arından toplantı adayların konuşması ile devam etti.

6 adayın yarıştığı bölümde söz alan Akdeniz Bölgesi adayı Mehmet Ali Dim, sorunları bildiklerini ve çözüm için göreve talip olduklarını söyleyerek, destek istedi.

800'Ü AŞKIN TEMSİLCİ OY KULLANDI

Vekâlet usulüyle gerçekleşen ve 800’ü aşkın gazete temsilcisinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde oy kullanma kabinlerinin olmaması nedeniyle açık oy kullanmak zorunda kalınması eleştirilere neden oldu.

Seçimlerde Mehmet Ali Dim 355 oy alarak en çok oy alan isim olurken sandıktan Tahir Gülebak'a 346, Mehmet Ergün'e 321, Ümit Babacan'a 320 oy, Yusuf Ziya Çakır'a 307 ve Erdoğan Erişen'e 303 oy çıktı.

Mehmet Ali Dim “Verdiğimiz her sözün arkasındayız, telefonumuz 24 saat açık, bizlere ulaşabilirsiniz. Her noktada sizlerin sorunlarını çözme noktasında sizlerle birlikte bu mücadeleyi veremeye ant içtik. Kazanan diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği görevine seçilen diğer isimlerde, kendilerine destek veren tüm delegelere ve Basın İlan Kurumuna teşekkür ettiler.

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