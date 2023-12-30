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Beylikdüzü'ne kentsel dönüşüm müjdesi

GÜNDEM 30.12.2023, 23:11
Beylikdüzü'ne kentsel dönüşüm müjdesi

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KRT TV’de Şebnem Yiğit’in sunduğu  ‘Sözüm Olsun’ programının canlı yayın konuğu oldu. Afetlerle mücadele kapsamında alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çalık, “Önümüzdeki döneme dair komşularımıza bir müjde vermek istiyorum. Çok büyük bir kentsel yenilenme projesini hayata geçireceğiz. Proje Beylikdüzü’nün üç mahallesini ve yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak. Üç mahallenin tamamını Avrupai bir kente dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, KRT TV ekranlarında Şebnem Yiğit’in sunduğu “Sözüm Olsun” programına konuk oldu. Afetlerle mücadele kapsamında, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun’da Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kentte yaptıkları çalışmalar ile olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıkları ve Beylikdüzü’nde devam eden kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuyla paylaşan Başkan Çalık, Türkiye’ye yayılan ve büyük takdir toplayan “Beslenme Saati” uygulamasına da değindi.

Programın başlangıcında Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçında yaşanan olaylara değinen Başkan Çalık, “Türkiye Cumhuriyetinin iki onurlu takımı sahaya çıkıyor, Atatürk tişörtleriyle “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” diye tüm dünyaya mesaj veriyor. Ancak buna izin vermeyen bir yönetim anlayışı var. Ben Fenerbahçe ve Galatarasay kulüplerini yürekten kutluyorum. Mevzu bahis vatansa, mevzu bahis Gazi Mustafa Kemal Atatürk’se eğer bizim için gerisi teferruattır. Takımlarımız çok onurlu bir duruş sergilediler hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda olası afetlere karşı yapılan çalışmalara da değinen Başkan Çalık, “Ben hep şehirlere kafa yordum. Kentler afetlere karşı nasıl daha hazır hale gelir, dirençli kentleri nasıl inşa edebiliriz, nasıl modeller ortaya koyabiliriz diye. Biz “Beylikdüzü Aklı” ile bir afet yönetim modeli ortaya koyduk. Afet yönetim merkezimizi inşa ettik.  Afet anında çok ihtiyaç duyduğumuz Beylikdüzü Mutfak’ı inşa ettik. Afet sonrasından da gelen yardımların tasnif edileceği bir yere ve barınma alanına ihtiyacımız var diyerek Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı’nı hayata geçirdik. Yine ülkemizde bir ilki hayata geçirerek, en önemlisi belki birçok belediyeye örnek olacak Afet ve Acil Durum Müdahale Konteyneri ve geçici barınma sorununu çözmek için Modüler Yaşam Evi’ni hayata geçirdik. Bununla birlikte teknoloji tabanlı yönetim sistemi oluşturduk. Bunu sadece deprem zamanı değil diğer tüm afetlerde de kullanıyoruz. Afetlere karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler Beylikdüzü’nde yaşamı dayanışmayla iyileştirmeye, kentimizi hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”  dedi.

Konuşmasında, kentsel dönüşüm meselesinin çok önemli olduğuna da değinen Başkan Çalık, “En önemlisi dirençli kent oluşturma meselesidir. Benim arzu ettiğim, Beylikdüzü kenti kendi kendine yetebilen bir kent haline dönüşsün. Her türlü olumsuzluklara karşı dirençli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir kent olsun. Birçok yerde kentsel dönüşümü teşvik ediyoruz. KİPTAŞ’la birlikte yürüttüğümüz dönüşüm projelerimiz var. Kentin yenilenmesini çok önemsiyoruz. Bir taraftan da kentin geleceğine dair de emin adımlar atılması lazım. Maalesef kentlerimiz hep birbirine benziyor. Önümüzdeki döneme dair komşularımıza bir müjde vermek istiyorum. Çok büyük bir kentsel yenilenme projesini hayata geçireceğiz. Beylikdüzü ’nün üç mahallesini ve yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak. Üç mahallenin tamamını Avrupai bir kente dönüştüreceğiz. Benim Avrupa’da örnek aldığım şehirlerden bir tanesi Barselona’dır. Çok güzel şekillenmiş teknik kadroların muazzam bir planlamasıyla ortaya çıkmış. Kentlerimizi yenilerken parsel ve ada bazında değil, mahalle bazında dönüşüm gerçekleştirelim. Beylikdüzü’nde insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir kent inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

 

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