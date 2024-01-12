Beylikdüzü'nden Türkiye'ye örnek olacak model tanıtıldı... Nefes Birliği protokolü imzalandı

Afet ile ilgili yapılan çalışmaları Afet Öncesi - Afet Anı ve Afet Sonrası olmak üzere 3 ana başlıkta ele alan Beylikdüzü Belediyesi, kenti daha dirençli bir hale getirmek için tüm Türkiye’ye örnek olacak afet yönetim modelini tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nü her türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı dirençli hale getirmek için önemli adımlar atan Beylikdüzü Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak afet yönetim modelini kamuoyuyla paylaştı.

“Dirençli Kent Beylikdüzü: Afet Yönetim Modeli” ismiyle düzenlenen tanıtıma Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi üyesi Eray Morgül ile gazeteciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

DİRENÇLİ KENT BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği projelerle tüm Türkiye’ye örnek olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasına Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, afetlerle yaşam kültürünü oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Çalık, “Çünkü biz kentlerin ve insanların afet anlarında neler yaşayacağını biliyoruz. Bu yüzdendir ki tüm işlerimizde önceliğimiz yönettiğimiz kentleri, her türlü afete hazır hale getirmek, daha dayanıklı, dirençli bir kente dönüştürmek oldu” dedi.İstanbul’un hem fizikî hem de psikolojik direncini artırmak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Çalık, “Ekrem Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemizin bu konuda titizlikle çalıştığını, önlemleri artırdığınıbiliyorum. Bugüne kadar önceki yönetimlerce ihmal edilmiş altyapıdan üstyapıya kadar bu dayanıklılık alanında İBB son derece hassas ve hızlı bir süreç yürütüyor” diye konuştu.

Göreve geldiği ilk andan itibaren dirençli bir kent oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Başkan Çalık, Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli’ni anlattı.

Dayanıklı bir kent inşa etmenin ilk şartının en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plandan geçtiğini hatırlatan Başkan Çalık, şehir plancısı bir belediye başkanı olarak Beylikdüzü’nü her açıdan her türlü olumsuz duruma karşı hazır, dayanıklı ve esnek bir kent haline getirmek için çalıştığını söyledi.

"Biz istiyoruz ki en zor zamanlarda, depremin, fırtınanın olduğu zamanlarda dahi bu kentin çorbası kaynasın" diyen Çalık, "Tesislerimizle birlikte Nefes Arama-Kurtarma Ekibimizi yeniden organize ettik. Mevcut tehlikelere karşı risk analizlerini yaptık.Afet Acil Eylem Planımızı en kötü senaryoya göre, ilçemiz nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde hazırladık. Ekrem Başkanımız döneminde hayata geçirdiğimiz Afet Bilgi Sistemi uygulamasını güncelledik. Teknoloji tabanlı afet müdahale ve koordinasyon sistemimizi devreye aldık. Ayrıca afet anında uçabilen İnsansız Hava Araçları’nı da sisteme dahil ettik. Çok hızlı bir şekilde afet sonrasında analizlerimizi yapacağız” diye konuştu.

“NEFES BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI”

Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmalarından biri olan, 10 mahalleye “Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” kurulumu gerçekleştirildi.

Ayrıca olası bir afet durumunda; kentlerimizi emanet edebileceğimiz, kentlerimizde yardım ve destek koordinasyonunu üstelenecek, Bir Afet Anı Nefes Birliği’nin oluşumu da 3 belediyenin eşleşmesiyle oluşan oluşturuldu.

Afet Anı Nefes Birliği; İzmir Bornova Belediye Başkanı Dr.Mutafa İduğ ve Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile imza altına alındı.