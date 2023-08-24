Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye takviye

Çanakkale’de çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, söndürme ve ilk yardım çalışmaları için bölgeye takviye için gitti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 22 Ağustos Salı günü Çanakkale’nin Damyeri mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir araziye yayılan yangın sonrası hızla harekete geçti.

Belediye ve Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle aynı gün, 29 kişilik MAG-AME arama kurtarma ekibi ve bir arazöz bölgeye yönlendirildi. Yangına karadan ve havadan müdahale eden ekiplerle koordineli olarak çalışan ekip; arama, kurtarma, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangın haberiyle birlikte hızla koordine olarak bölgeye ekip yönlendirdiklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi ekiplerimiz canla başla bölgede çalışmalarını sürdürdü. Orada yanan her ağaç, her canlı bizlerin de yüreğini yaktı. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Emek veren tüm ekiplere teşekkürler” şeklinde konuştu.