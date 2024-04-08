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Beylikdüzü'nde yeni dönemin ilk toplantısı

Beylikdüzü Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirdi Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni dönemde de halkın menfaatleri doğrultusunda çalışacağını ifade eden Başkan Çalık, “Türkiye’de Beylikdüzü aklı galip gelmiştir Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemize örnek olmaya devam ediyoruz Beslenme Saati, Afet Yönetim Sistemi ve eğitim alanındaki projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu Aday olanlar da bizim bu projelerimizi vaat etti Beylikdüzü Aklı ile yeni projelerle örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu

GÜNDEM 08.04.2024, 23:55
Beylikdüzü'nde yeni dönemin ilk toplantısı

Beylikdüzü Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni dönemde de halkın menfaatleri doğrultusunda çalışacağını ifade eden Başkan Çalık, “Türkiye’de Beylikdüzü aklı galip gelmiştir. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemize örnek olmaya devam ediyoruz. Beslenme Saati, Afet Yönetim Sistemi ve eğitim alanındaki projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu. Aday olanlar da bizim bu projelerimizi vaat etti. Beylikdüzü Aklı ile yeni projelerle örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni dönem ilk meclis toplantısı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen meclisin açılış konuşmasına mart ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

 

SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ METROSU ÇAĞRISI

Yeni meclisin ilk toplantısında Sefaköy-Beylikdüzü metro projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nün ortak sorunu olan, İBB’nin projesini hazırladığı, finansmanını bulduğu ve yapımı için uzun süredir imza bekleyen Beylikdüzü metrosu projesi için Beylikdüzü Belediye Meclisi olarak ortak bir tavır almaya çağrı yapıyorum. Defalarca kez bu konuyu burada anlattım. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Tüm grupların bu konuda desteğini bekliyorum. Meclis üyelerimizin imzasıyla bu çağrıyı ilgililerine göndererek, sürecin hızlanmasına hep birlikte katkı sunalım” diyerek hazırlanan dilekçeye ilk imzayı attı. Dilekçe diğer meclis üyelerinin de imzasına sunuldu. AK Parti grubu da dilekçeyi imzalayacaklarını ifade etti.

“KAMU MENFAATİNİ VE KAMU YARARINI HERŞEYİN ÖNÜNDE TUTACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Yeni dönemde de kamu yararına olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirten Başkan Çalık, “İstanbul’un ilk Şehir Plancısı belediye başkanı ve 27 yıllık bir meslek insanı olarak yüce meclisin huzurunda kamu menfaatini ve kamu yararını herşeyin önünde tutacağıma söz veriyorum. Parti ayrımı yapmadan, herkesin dünya görüşüne; amasız, fakatsız saygı göstererek hizmet üreteceğime söz veriyorum. Makamda oturan ve vatandaştan kopuk bir belediye başkanı hiçbir zaman olmadım, olmayacağım” diye konuştu.

“TÜRKİYE'DE BEYLİKDÜZÜ AKLI GALİP GELMİŞTİR”

Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni dönemde de halkın menfaatleri doğrultusunda çalışacağını ifade eden Başkan Çalık, “Türkiye’de Beylikdüzü Aklı galip gelmiştir. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemize örnek olmaya devam ediyoruz. Beslenme Saati, Afet Yönetim Sistemi ve eğitim alanındaki projelerimiz diğer belediyelere örnek oldu. Aday olanlar da bizim bu projelerimizi vaat etti. Beylikdüzü Aklı ile yeni projelerle örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

AK PARTİ GRUBUNDAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Mecliste yer alan siyasi parti grup başkanvekillerinin de söz aldığı toplantıda Başkan Çalık’tan sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş ise,  yeni meclisin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e seçim sürecindeki tavrından dolayı teşekkür etti. Abuş, “Geçmiş yıllarda iki belediye alanın farklı konuşma tarzı oluyordu. Bugün sayın genel başkan çıktı dedi ki, ‘Arkadaşlar bu oylar bize emanet oylardır. Biz yüzde yirmi beşlik bandını aştık ama bunlar bizde emanettir’ dedi. Toplumu gerecek tarzda değil topluma hizmet etme yönünde bir bakış açısı sundu. Buradan Beylikdüzü Belediyesi Meclisinden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oylamalara geçildi. Yapılan kapalı oylamalarla Serdal Mumcu Meclis 1.Başkan vekilliğine, Seyhan Topaloğlu Meclis 2. Başkanvekilliğine, Tuncay Demirci, Gazi Kaya ve Aytekin Duriç ise encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda ayrıca açık oylamayla ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de yapıldı.

 

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