Beylikdüzü'nde iki örnek proje

Afetlere karşı hazır bir kent oluşturma hedefiyle örnek teşkil edecek çalışmalara imza atan Beylikdüzü Belediyesi, “Modüler Yaşam Evi” ve “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” ismini taşıyan iki yeni vizyoner projeyi daha hayata geçirdiİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nüher türlü afete ve olumsuz doğa olaylarına karşı hazır hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, örnek teşkil edecek iki önemli proje daha tasarladı.

“Modüler Yaşam Evi” ismini taşıyan yaşam konteyneri, dört adet modülün birleşmesiyle oluşuyor ve içerisinde; mutfak, yatak odası, WC ve banyo gibi fonksiyonları barındırıyor.

Olası afet anlarında vatandaşlara geçici bir barınma alanı sağlayacak yaşam konteyneri çatısında bulunan güneş enerjisi panelleri ve rüzgar tribünüyle de kendi enerjisini kendi üretebilecek. Modüler sistemde tasarlandığı için konumlandırılacağı bölgenin nüfusuna göre de uyarlanabilen 1+1, 2+1, 3+1 daire tipleri olan yaşam evi, 15 saatte üretilebiliyor ve iç içe giren parçaları sayesinde kolay bir nakliye imkanı ile çok hızlı kurulabiliyor.

“AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE İSTASYONU”

Olası bir afet anında arama ve kurtarma ekiplerine katkı sağlamak için oluşturulan “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu” ise 2 kattan oluşuyor.

Üst katında bulunan 16 kişilik yatakhanesi ile arama ve kurtarma ekiplerine dinlenme imkanı sağlanırken alt katındaki kurtarma istasyonu ile de ihtiyaç duyulan tüm malzemelere ulaşma imkanı sağlanıyor. Paslanmaz çelikten oluşan konteynerde; 6 adet elektrikli ağır kırıcı, 30 cm çaplı benzinli beton kesiciler,elektrikli ve manuel demir kesiciler, manuel kırıcı deliciler, elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma ekipmanları, el fenerleri, yangın söndürme ekipmanları, kurtarma ekipmanları, aşı muhafaza dolabı, yangın battaniyeleri, solunum tüpleri, sedyeler, serum üniteleri, sabit telsiz ve haberleşme ünitesi ile operasyonel koordinasyon çalışma alanları bulunuyor.

Afet sonrası geçici barınma alanlarına ilişkin yeni bir konsept geliştirdiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hayata geçirdikleri her iki projenin de önemli bir çalışma olduğunun belirterek, "İlçemize yardıma gelen arama kurtarma gönüllülerinin tüm ekipmanları burada yer alacak. Beylikdüzü Belediyesi, afet öncesi yapması gerekenleri yapıyor. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’nin tüm belediyelerine ilham olmak istiyoruz.Çünkü afet çalışmaları afet anında değil, afet öncesinde yapılır ve biz yapmamız gerekenleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.