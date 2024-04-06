Beylikdüzü'nde binlerce kişi orucunu birlikte açtı

Beylikdüzü Belediyesi’nin her yıl Kadir Gecesi’nde düzenlediği geleneksel Hayırlı İftar Sofrası, 9. kez kuruldu. Binlerce kişinin katıldığı iftarda komşularıyla aynı sofrada buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Bu sofrayı her geçen yıl büyütmeye ve bereketlendirmeye devam edeceğiz. Bu sofralarda ekmeğimizi bölüşecek, neşeyi çoğaltacak dostluğu ve muhabbetimizi artıracağız" dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hayırlı İftar Sofrası’nın bu yıl 9’uncusu düzenlendi. Binlerce kişinin aynı sofrada buluştuğu iftara; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık, Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü de katılım sağladı. Pazar İstanbul’da gerçekleşen iftarda dualar edilerek oruçlar açıldı. Kadir Gecesi’nin maneviyatının paylaşıldığı iftarda Neyler ve Defler grubu tasavvuf müziğinin güzel nağmelerini seslendirdi.

“İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRMEYE SÖZ VERİYORUM”

Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “Sizlerin güveni, desteği ve inancı sayesinde tüm ülkede erken bir bayram sevinci yaşadık. Pazar günü sandıklardan yansıyan sonuçlar ülkemize adeta bir bahar sevinci yaşattı. Ülkemizin her bir ferdi olumsuz ekonomik tablo, hayat pahalılığı, geçim zorluğuna rağmen yeniden umutla doldu. Yaptığımız hizmetlerin ülkemizde ve Beylikdüzü’nde takdir görmesi bizleri çok ama çok mutlu etti. Bizleri destekleyen, inanan, güvenen ve bir 5 yıl daha tam yetki veren tüm komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. 409 bin komşumuzun tamamına eşit ve adil hizmet anlayışımızı kesintisiz sürdürmeye söz veriyorum. Sosyal demokrat, halkçı ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızı sürdürmeye söz veriyorum. Bu kentin kadınları, çocukları, gençleri ve emeklisi için durmadan çalışmaya söz veriyorum” diye konuştu.

“BU SOFRA, BİRLİKTELİĞİMİZİN VE BEREKETİMİZİN SEMBOLÜDÜR”

Vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Çalık, ‘”Ramazan Bayramı öncesi kurduğumuz bu sofra, birlikteliğimizin ve bereketimizin sembolüdür. Bu sofrayı her geçen yıl büyütmeye ve bereketlendirmeye devam edeceğiz. Bu sofralarda ekmeğimizi bölüşecek, neşeyi çoğaltacak dostluğu ve muhabbetimizi artıracağız. Biriz, beraberiz, hepimiz büyük bir Beylikdüzü ailesiyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuz daim olsun. Ramazan Bayramı’nın ülkemize huzur, bereket, barış; evlerimize sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.