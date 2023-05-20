Son Dakika
Beylikdüzü'nde bayram neşesi
GÜNDEM 20.05.2023, 11:21
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 104. yılında İstanbul Beylikdüzü’nde etkinliklerle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü halkı, Kırlangıç Gençlik Festivali kapsamında gerçekleşen spor aktiviteleri ve “Adamlar” konseriyle dopdolu bir gün geçirdi. Etkinliklerin yanı sıra Beylikdüzü Gençlik Meclisi’nde de gençlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün, umutların inanca dönüştüğü ve inancın kurtuluş ateşini yaktığı gündür. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un 104.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Tottenham
|37
|60
|7. Brighton
|35
|58
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|37
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Cadiz
|35
|38
|15. Valencia
|34
|37
|16. Almeria
|34
|36
|17. Real Valladolid
|35
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19
Röportaj & Söyleşi Tümü