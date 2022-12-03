Beylikdüzü'nde başladı Türkiye'ye yayıldı

İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için hayata geçirdiği “Beslenme Saati” uygulaması tüm Türkiye’ye yayılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Başladığı günden bu yana toplam 89 bin 527 öğünün çocuklara ücretsiz ulaştırıldığı “Beylikdüzü Beslenme Saati” Selvi Kılıçdaroğlu desteğiyle “Türkiye Beslenme Saati”ne dönüşüyor.

Örnek uygulamaya destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret ederek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte tüm süreçleri yerinde inceledi.

Çalık, “Selvi Kılıçdaroğlu, projenin geniş kesimlere ulaşması için, toplumun ortak hassasiyeti olan çocukların sağlığı, beslenmesi ve bu anlamda sosyal adaletin tesisi konusunda liderlik edecek.” ifadelerini kullandı.