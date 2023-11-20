Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi'nde sona yaklaşıldı

Siyasi engellemeler nedeniyle, yıllarca depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kalan 260 dairenin kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek ve geçen yıl temeli atılan “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi”de sona yaklaşıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi, elle dahi ufalanan betonlarıyla haber bültenlerine konu olan Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturmuş, 25 Mart 2022’de ‘KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi’nin temeli atılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ile, Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturan imzayı, 11 Kasım 2020’de atmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında attığı imzaların ardından bürokratik işlemler, yaklaşık 2 yılda tamamlanmıştı.

Siyasi engellemeler nedeniyle, yıllarca depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kalan 260 dairenin kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi”nin temeli 25 Mart 2022’de atılmıştı. İmamoğlu, sona yaklaşılan proje alanında, CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclisi Cem Aydın ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çok sayıda Beylikdüzülü de İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Örnek daireyi de gezen İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını şantiye alanında yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 10 blok, 505 konut ve 20 ticari birimden oluşan projede incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, sürecin gecikmesine neden olan faktörleri detaylı bir şekilde anlatırken, “Kentsel dönüşüm meselesi, siyasi bir mesele değildir” vurgusu yaptı.

BAKANLIĞA ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Meselenin insan canı olduğuna söyleyen Başkan İmamoğlu, “Evet, ‘Mal canın yongasıdır’ deriz, ama esas olan hayatta kalmaktır. Önce hayatta kalmayı garanti edeceğiz, ondan sonra malımızla, mülkümüzle ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Bu bağlamda İstanbulluları, bütün insanlarımızı, 16 milyon insanımızı ve bütün kurumlarımızı -bu işin hükümeti, yerel yönetimi yok- iş birliği içinde, dayanışma içerisinde İstanbul depremindeki mücadelesine davet ediyorum. Sayın Bakanımıza ve bakanlığa verdiğimiz teklif gibi, bu meselenin, bu bahsettiğim prensiplerle bir çatı altında toparlanmasını; bir ‘Deprem Konseyi’, ‘Deprem Kurulu’, ‘Deprem Başkanlığı’nın, Ankara'da bir yapı kurarak değil, katılımcı bir modelle, herkesin içinde olduğu bir sistemle İstanbul'da kurulmasının çağrısını tekrar buradan, Gürpınar'dan, Siteler’den, dönüşüm yaptığımız, binlerce insanımıza hayatını garanti altına alan bu yapıların arasından tekrarlıyorum ve sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

10 BLOK, 505 KONUT, 20 TİCARİ BİRİM

10 bloktan oluşan projede; 1 adet 1+1, 240 adet 2+1 ve 264 adet 3+1 daire olmak üzere, toplam 505 konut ve 20 ticari birim bulunacak. Güvenli, son yönetmeliklere göre yapılmış, sosyal alanları olan kapalı otoparklı yeni evlerine kavuşacak olan hak sahipleri; borçlanma tutarını, evlerine oturduktan sonra 36 ay yüzde 0 faiz ile KİPTAŞ’a ödeme kolaylığına sahip olacak.